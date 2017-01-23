Штраф за непропуск пешеходов планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект, сообщается на
Штраф могут повысить за непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, имеющих преимущество в движении. В настоящее время штраф составляет 1,5 тысячи рублей.
Законопроект рассмотрят на заседании правительства.
«Необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества ДТП на пешеходных переходах», — говорится в сообщении.
Ранее в Госдуму внесли проект об установлении штрафа за опасное вождение. Ожидется, что скоро документ рассмотрят депутаты. Ориентировочно, с 1 июля за опасное вождение введут штраф в 5 тысяч рублей.