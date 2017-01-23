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18:29, 23 января 2017 129
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Штраф за непропуск пешеходов планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей

Штраф за непропуск пешеходов планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей

Штраф за непропуск пешеходов планируют увеличить до 2,5 тысяч рублей. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект, сообщается на сайте правительства России.

Штраф могут повысить за непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, имеющих преимущество в движении. В настоящее время штраф составляет 1,5 тысячи рублей.

Законопроект рассмотрят на заседании правительства.

«Необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества ДТП на пешеходных переходах», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуму внесли проект об установлении штрафа за опасное вождение. Ожидется, что скоро документ рассмотрят депутаты. Ориентировочно, с 1 июля за опасное вождение введут штраф в 5 тысяч рублей.


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