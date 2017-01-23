Шиловские приставы задержали объявленных в розыск преступников

В Шиловском районе судебные приставы задержали преступников, объявленных в розыск УФСИН России по Рязанской области. Об этом сообщила
33-летнего местного жителя осудили за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и огнестрельного оружия.
«Однако от исполнения наказания нарушитель скрывался и потому был объявлен в розыск», — говорится в сообщении.
Преступника обнаружили в квартире одного из должников в четверг, 19 января.
По месту жителя другого должника задержали 27-летнего жителя Шиловского района, осужденного по той же статье, который также скрывался от исполнения наказания.
После оформления документов мужчин передали сотрудникам соответствующего органа.
Фото с сайта приставов