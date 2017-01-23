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14:54, 23 января 2017 947
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Рязанский приборный завод изготовил образцы антенн для истребителя пятого поколения Т-50

Рязанский приборный завод изготовил образцы антенн для истребителя пятого поколения Т-50

Рязанский приборный завод изготовил первые серийные образцы АФАР (активная фазированная антенная решетка) для истребителя пятого поколения Т-50. Опытно-конструкторская работа по созданию радиолокационного комплекса практически завершена, передает ТАСС.

Генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) имени Тихомирова Юрий Белый отметил, что проводятся летные испытания радара.

«Но сколько они продлятся, — сказать сейчас затрудняюсь: во многом это зависит не от нас», — подчеркнул Белый.

ПАК ФА — перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. По предварительным данным, первые пять серийных самолетов поступят в войска в 2017 году.


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