Рязанский приборный завод изготовил образцы антенн для истребителя пятого поколения Т-50

Рязанский приборный завод изготовил первые серийные образцы АФАР (активная фазированная антенная решетка) для истребителя пятого поколения Т-50. Опытно-конструкторская работа по созданию радиолокационного комплекса практически завершена, передает
Генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) имени Тихомирова Юрий Белый отметил, что проводятся летные испытания радара.
«Но сколько они продлятся, — сказать сейчас затрудняюсь: во многом это зависит не от нас», — подчеркнул Белый.
ПАК ФА — перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. По предварительным данным, первые пять серийных самолетов поступят в войска в 2017 году.