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15:57, 23 января 2017 509
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Рязанцы смогут познакомиться с воспоминаниями известных балерин XX века

Рязанцы смогут познакомиться с воспоминаниями известных балерин XX века

Рязанцы смогут познакомиться с воспоминаниями известных балерин XX века — Екатерины Вазем и Матильды Кшесинской. Выставку «Свет негаснущей любви» откроют в музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» во вторник, 24 января. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Выставку организуют к 140-й годовщине премьеры балета «Баядерка», который стал популярным благодаря либретто Сергея Худекова. Экспонатами, помимо воспоминаний балерин, станут их фотографии, афиши балета и фрагменты постановок разных лет.

Сергей Худеков — выдающийся общественный деятель, экономист, публицист, писатель и драматург, историк балета. Он создал уникальные парки-дендрарии — в селе Ерлино Кораблинского района Рязанской области и в городе Сочи. 180-летие Худекова будут отмечать в Рязанской области в этом году.


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