Рязанцы присоединятся к акции «Блокадный хлеб»

В Рязани в день освобождения Ленинграда пройдет акция «Блокадный хлеб». Информаиця об этом появилась в соцсети «Вконтакте».
Памятное мероприятие начнется в пятницу, 27 января, в 12:00 на площади Победы (площадка перед МКЦ).
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В Рязани в день освобождения Ленинграда пройдет акция «Блокадный хлеб». Информаиця об этом появилась в соцсети «Вконтакте».
Памятное мероприятие начнется в пятницу, 27 января, в 12:00 на площади Победы (площадка перед МКЦ).
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