Рязанцев оштрафовали на 38,5 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев. Информация об этом появилась на
В преддверии новогодних праздников полицейские и лесные инспекторы провели 511 рейдов. Они выявили 12 случаев незаконной рубки хвойных деревьев.
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Рязанцев оштрафовали на 38,5 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев. Информация об этом появилась на
В преддверии новогодних праздников полицейские и лесные инспекторы провели 511 рейдов. Они выявили 12 случаев незаконной рубки хвойных деревьев.
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