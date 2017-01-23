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16:59, 23 января 2017 166
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Рязанцев оштрафовали на 38,5 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев

Рязанцев оштрафовали на 38,5 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев

Рязанцев оштрафовали на 38,5 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

В преддверии новогодних праздников полицейские и лесные инспекторы провели 511 рейдов. Они выявили 12 случаев незаконной рубки хвойных деревьев.


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