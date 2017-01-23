Рязанцам предложат выбрать место для нового сквера

В 2017 году в Рязани заложат новый сквер. Его создание предусмотрено постановлением о проведении в городе Года экологии, размещенном на
В план вошли посадки деревьев на Московском шоссе, улицах Циолковского, Новоселов и Черновицкой, в дендропарке. В Молодежном сквере появятся бересклет и пузыреплодник, у дома Солженицына на улице Урицкого — яблони, у ЦДТ «Стрекоза» в Октябрьском городке — сирени. Активисты ТОС и диаспор посадят в разных местах города вишни и ели.
По-новому разобьют клумбы на площадях Ленина, Победы, Свободы, Первомайском проспекте, бульваре Победы, у ДС «Олимпийский». Предусмотрено создание десяти новых клумб. Кроме того, будут сажать больше разных видов цветов.
Также в Рязани проведут серию субботников. Горожане будут убирать ЦПКиО, Лысую гору и Тропу Паустовского в Солотче, дендропарк, берега Черезовских прудов, прудов в Канищеве и Дягилеве.