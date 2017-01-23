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8:08, 23 января 2017 217
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О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 21-22 января

О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 21-22 января

Фото: Pixabay.com

Рязанцы провели еще одни зимние выходные, во время которых в городе и области произошло немало событий. Вспомним, о чем говорили в минувший уикенд.

Событием, которое нельзя обойти стороной, стало смертельная авария на Северной окружной. Lada Granta разрубило пополам. В этой аварии погиб водитель. Также в сети видео появилось видео с места трагического ДТП.

Рязанский митрополит Марк презентовал книгу. Митрополит Марк отметил, что книга родилась из жизненного опыта. Также телеканал «Россия 24» рассказал о расстреле рязанских грибников. В сюжете показали кадры, снятые в момент следственного эксперимента.

В сети опубликовали новое видео взрыва автомобиля Suzuki на улице Свободы. Соответствующий ролик опубликовали на видеохостинге YouTube.

Кроме того, в Рязани появились настоящие герои и они спасли ребенка и пенсионерку из горящих домов.

Стало известно, что в 2017 году АвтоВАЗ увеличит экспорт машин в полтора раза, а также Минфин предложил сократить расчеты наличными. Эта идея начала обсуждаться еще в 2012 году. Лыжник Илья Черноусов, представляющий Рязанскую область, выиграл гонку главной марафонской серии Ski Classics. Рязанские ледовые мастера победили на российском конкурсе скульптур. Юрий и Владимир Мистрюковы победили в номинации «Лед» с работой «Космический танец Шивы».

В воскресенье, 22 января, появилась интересная новость о том, что гендиректор российского «Глобуса» Йоханнес Толай покинул пост. Он решил заняться производством сыров в Рязанской области.

Также рязанскому полицейскому вручили госнаграду за спасение утопающего.

Кроме того, бывший зампредседателя рязанского правительства Надежда Назина возглавила секретариат Мутко. В суд передали дело об убийстве рязанца в кафе. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СК.

«АвтоВАЗ» официально анонсировал выпуск новых моделей в 2017 году. Компания пообещала представить универсал Vesta и его Cross-версию.

Также в воскресенье Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего пятилетнего ребенка. Мальчик пропал в Северном административном округе Москвы.

В Рязанском театре кукол появился мистический спектакль для взрослых «Лафертовская Маковница». В Захаровском районе столкнулись «девятка» и «Ситроен». В ДТП погиб человек, четверо пострадали. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

А также корреспондент американской газеты рассказала о путешествии в Рязань. Свою статью девушка написала в издании «Niagara-gazette».


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