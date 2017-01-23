На улице Татарской загорелся дом. Информация об этом появилось в группе «
По данным пользователей, движение на Татарской улице около «Горбатого» моста перекрыли.
Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото соцсети
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На улице Татарской загорелся дом. Информация об этом появилось в группе «
По данным пользователей, движение на Татарской улице около «Горбатого» моста перекрыли.
Официальной информации по данному факту не поступало.
Фото соцсети
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