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16:19, 23 января 2017 1 894
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На улице Татарской загорелся дом — соцсети

На улице Татарской загорелся дом — соцсети

На улице Татарской загорелся дом. Информация об этом появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в «ВКонтакте».

По данным пользователей, движение на Татарской улице около «Горбатого» моста перекрыли.

Официальной информации по данному факту не поступало.

Фото соцсети


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