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10:01, 23 января 2017 734
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В ставропольские дома два дня поступала вода из резервуара с трупами — СМИ

В ставропольские дома два дня поступала вода из резервуара с трупами — СМИ

На Ставрополье почти двое суток не искали утонувших в крещенской воде сотрудников «Водоканала». Трупы находились в резервуаре с питьевой водой. Об этом сообщил «Блокнот Ставрополь».

В резервуаре утонули двое работников Предгорного «Водоканала», филиала «Ставрополькрайводоканала». По предварительной версии, в Крещенскую ночь один из них решил окунуться. В результате переохлаждения он начал тонуть. Мужчину пытался спасти его коллега, однако выжить не удалось никому.

О случившемся узнали только 19 января вечером, когда вода перестала поступать в многоквартирные дома.

В Крайводоканале не подтверждают информацию о том, что тела находились в резервуаре, откуда питьевая вода поступает в жилые дома. Для каких целей используется эта вода, не уточнили.

Отмечается, что «Водоканал» в Предгорном районе осуществляет подачу воды в несколько населенных пунктов, в том числе, в поселок Ясная Поляна и станицу Ессентукскую.

Фото «Блокнот Ставрополь»


© RZN.info

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