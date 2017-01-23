На Ставрополье почти двое суток не искали утонувших в крещенской воде сотрудников «Водоканала». Трупы находились в резервуаре с питьевой водой. Об этом сообщил «
В резервуаре утонули двое работников Предгорного «Водоканала», филиала «Ставрополькрайводоканала». По предварительной версии, в Крещенскую ночь один из них решил окунуться. В результате переохлаждения он начал тонуть. Мужчину пытался спасти его коллега, однако выжить не удалось никому.
О случившемся узнали только 19 января вечером, когда вода перестала поступать в многоквартирные дома.
В Крайводоканале не подтверждают информацию о том, что тела находились в резервуаре, откуда питьевая вода поступает в жилые дома. Для каких целей используется эта вода, не уточнили.
Отмечается, что «Водоканал» в Предгорном районе осуществляет подачу воды в несколько населенных пунктов, в том числе, в поселок Ясная Поляна и станицу Ессентукскую.
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