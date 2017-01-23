На рынке в Клепиковском районе обнаружили подкарантинные продукты

На рынке в поселке Тума Клепиковского района обнаружили подкарантинные продукты. Нарушения выявили в ходе плановой проверки, сообщила
В реализации находился импортный и отечественный товар:
- 30 килограммов картофеля;
- 20 килограммов мандаринов;
- 5 килограммов свеклы.
«При этом орган госнадзора не известили о прибытии в Рязанскую область подкарантинной продукции», — говорится в сообщении.
По данному факту составили протокол и возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ.