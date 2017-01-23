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13:49, 23 января 2017 433
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На месте рынка в Торговом городке появится ярмарка выходного дня

На месте рынка в Торговом городке появится ярмарка выходного дня

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

На месте рынка в Торговом городке появится ярмарка выходного дня. Об этом сообщили на сайте ТКР.

Сельскохозяйственный рынок не получил разрешение на работу в 2017 году.

В настоящее время часть торговых точек пустует. По словам продавцов, это обычная ситуация для зимы.

«Они переживают, что потеряют работу или будут торговать по сокращенному графику. А покупатели беспокоятся, что лишатся товаров, которые привыкли видеть именно здесь», — отметили журналисты.

Рынок проработает до 28 января, в этот же день в Торговом городке пройдет первая ярмарка выходного дня.

По данным горадминистрации, сюда готовы прийти работать более 30-ти сельхозпроизводителей.


© RZN.info

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