На месте рынка в Торговом городке появится ярмарка выходного дня. Об этом сообщили на сайте
Сельскохозяйственный рынок
В настоящее время часть торговых точек
«Они переживают, что потеряют работу или будут торговать по сокращенному графику. А покупатели беспокоятся, что лишатся товаров, которые привыкли видеть именно здесь», — отметили журналисты.
Рынок проработает до 28 января, в этот же день в Торговом городке пройдет первая ярмарка выходного дня.
По данным горадминистрации, сюда готовы прийти работать более 30-ти сельхозпроизводителей.