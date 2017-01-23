Компания «Мармакс» предложила рязанцам двухэтажный дом по цене квартиры

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Компания «Мармакс» предложила рязанцам двухэтажный дом с земельным участком по цене трехкомнатной квартиры. Об этом сообщили в пресс-релизе организации.
«Предлагаем вам готовый двухэтажный дом „Комфорт плюс“ общей площадью 158 квадратных метров в коттеджном поселке „Сказка Алеканово“ и земельным участком по выгодной цене. Предложение действует только до 28 февраля 2017 года», — рассказали в компании.
Также в «Мармаксе» отметили, что коттеджный поселок «Сказка Алеканово» уже жилой, запущены все коммуникации, благоустроена территория, действует контрольно пропускной пункт.
На территории поселка работает офис продаж. Подробно о предложении можно узнать по телефону по телефону: (4912) 500-005.