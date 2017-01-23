К середине недели в Московском регионе ожидается до -27

Похолодание до -27 градусов ожидается в Московском регионе к середине недели. В выходные снова потеплеет, передает «
«Начало и конец этой недели будут оттепельными с околонулевой температурой, а середина — с морозами. В понедельник и во вторник мы будем в теплом секторе атлантического циклона, поэтому пасмурно. Время от времени будет идти небольшой и мокрый снег. Температура в понедельник от 0 до +2 градусов, ночью от -2 до 0 градусов, а во вторник днем около 0», — прокомментировали агентству в центре погоды «Фобос».
По словам синоптика с вечера вторника, 24 января, ожидаются холодный ветер, температура опустится до -5, образуется гололедица. В ночь на среду могут быть снегопады, метели, порывистый ветер с ухудшением видимости. Температура понизится до -10,-12.
По прогнозам самым холодным днем станет четверг. Температура ночью может понизиться до -22,-27, а днем в четверг ожидается -11,-16.
С пятницы придет теплый фронт, ожидается резкое повышение температуры.