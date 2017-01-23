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10:50, 23 января 2017 220
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Горожане впервые отметят день рождения рязанского джаза

Горожане впервые отметят день рождения рязанского джаза

Горожане впервые отметят день рождения рязанского джаза в среду, 25 января. Праздник приурочили к юбилею легендарного рязанского музыканта и организатора Александра Семячкина.

Семячкина считают отцом рязанского джаза. Вместе с Спартаком Чубаревым он организовал ансамбль «Маэстро Джаз». Музыкант также является соорганизатором рязанского джаз-клуба. Он дает концерты и проводил джазовые фестивали, делает записи на телевидении и радио.

В день рождения Семячкина на сцене будут музыканты из его родного города Воскресенска. Зрители также услышат группу Feelin’s, Эллу Хрусталёву, Станислава Глушенкову, Дмитрия Mitz Елькова, Игоря Захарова, Александра Маркова и других.

Начало концерта — в 20:00 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12:00 до 22:00 часов). Возрастная категория 0+. Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках».


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