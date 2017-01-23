Горожане впервые отметят день рождения рязанского джаза в среду, 25 января. Праздник приурочили к юбилею легендарного рязанского музыканта и организатора Александра Семячкина.
Семячкина считают отцом рязанского джаза. Вместе с Спартаком Чубаревым он организовал ансамбль «Маэстро Джаз». Музыкант также является соорганизатором рязанского джаз-клуба. Он дает концерты и проводил джазовые фестивали, делает записи на телевидении и радио.
В день рождения Семячкина на сцене будут музыканты из его родного города Воскресенска. Зрители также услышат группу Feelin’s, Эллу Хрусталёву, Станислава Глушенкову, Дмитрия Mitz Елькова, Игоря Захарова, Александра Маркова и других.
Начало концерта — в 20:00 часов. Места на концерт можно забронировать