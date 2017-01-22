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20:18, 22 января 2017 89
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В сети появился ТОП-5 обязательных к прочтению книг

В сети появился ТОП-5 обязательных к прочтению книг

В сети появился ТОП-5 обязательных к прочтению книг. Лидирующие позиции занял военный роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», передает ФАН.

Рейтинг лучших составлен по итогу предпочтений пользователей ряда литературных порталов, а также их оценок. Претендентов на звание «лучшей книги или серии» оказалось крайне много, однако создатели рейтинга выбрали пять наиболее заметных, отличительных, своеобразных и характерных работ, которые по мнению пользователей достойно заняли лидирующие позиции.

На первом месте разместился военный роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Сильная и местами жесткая работа, которая представляет перед читателем реальный мир войны, вместе со всей грязью, страданием и жестокостью, порой вынужденной.

В тройке лидеров также оказалась серия юмористических лайт-новелл «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса и утопический роман «Атлант расправил плечи».

В пятерку лучших также вошел роман Кафки «Превращение», повествующий о судьбе молодого человека, волею случая ставшего насекомым, и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уальда, заслуга которого, по мнению цензоров, в пересмотре ценностей красоты и уродства в обществе.

В первую десятку попали несколько работ российских классиков, «Лолита» Набокова и «Двадцать тысяч лье под водой» Жюль Верна.


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