В сети появились первые снимки самого дорогого внедорожника от Bugatti. Фото

Компания Bugatti решила выпустить самый дорогой и производительный внедорожник. В сети уже появились первые снимки прототипа, передает
Разработчики Bugatti сейчас ведут активную работу по созданию своего первого внедорожника. Эксперты полагают, что главными конкурентами новинки станут самые комфортабельные и быстрыми представители сегмента SUV, одним из которых станет Bentley Bentayga. На сегодняшний день информации о том, получит ли внедорожник Bugatti серийную версию, не поступало, однако в сети уже появились предварительные изображения первого в истории производителя кроссовера.
Отмечается, что в случае одобрения данного проекта, внедорожник от компании Bugatti появится на авторынке к 2022 году. В подкапотном пространстве автомобиля появится двигатель, которым оснащен гиперкар Bugatti Chiron. За счет мощного мотора кроссовер сможет разгоняться от нуля до первых 100 километров в час всего за 3-3,5 секунды. Максимальная скорость нового SUV будет варьироваться от 320 до 340 километров в час.