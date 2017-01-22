В сети появились фотографии нового дома Барака Обамы

Стало известно где будет жить экс-президент Америки и его семья после того, как выселятся из Белого дома. Издание
Площадь нового жилища Обамы составляет 760 квадратных метров. Дом был построен в 1928 году. Также известно, что на сайтах продажи недвижимости этот дом был выставлен за 5,3 миллиона долларов.
Раньше владельцем этого дома был пресс-секретарь Билла Клинтона Джо Локхарт. Но вскоре в него вселится Барак и Мишель Обама с дочерьми.
«Интерьер поместья выполнен в одном стиле и отличается романтизмом. Белые стены, светлая однотонная мебель, большие окна и мрамор. Дом очень большой, но весьма уютный, здесь есть камин и несколько гостинных», — говорится в сообщении.
Фото businessinsider.com