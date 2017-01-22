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21:21, 22 января 2017 259
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В сети появились фотографии нового дома Барака Обамы

В сети появились фотографии нового дома Барака Обамы

Стало известно где будет жить экс-президент Америки и его семья после того, как выселятся из Белого дома. Издание Business Insider опубликовало фото особняка, куда переедет Барак Обама с супругой и детьми.

Площадь нового жилища Обамы составляет 760 квадратных метров. Дом был построен в 1928 году. Также известно, что на сайтах продажи недвижимости этот дом был выставлен за 5,3 миллиона долларов.

Раньше владельцем этого дома был пресс-секретарь Билла Клинтона Джо Локхарт. Но вскоре в него вселится Барак и Мишель Обама с дочерьми.

«Интерьер поместья выполнен в одном стиле и отличается романтизмом. Белые стены, светлая однотонная мебель, большие окна и мрамор. Дом очень большой, но весьма уютный, здесь есть камин и несколько гостинных», — говорится в сообщении.

Фото businessinsider.com


© RZN.info

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