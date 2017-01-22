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8:25, 22 января 2017 335
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В Рязани ночью горел жилой дом

В Рязани ночью горел жилой дом

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязани ночью горел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 22 января, на улице Михайловка-Ямки. Огнем повреждена пристройка к дому. Никто не пострадал.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.


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