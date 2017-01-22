В Рязани ночью горел жилой дом

В Рязани ночью горел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщила
Инцидент произошел ночью в воскресенье, 22 января, на улице Михайловка-Ямки. Огнем повреждена пристройка к дому. Никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Рязани ночью горел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщила
Инцидент произошел ночью в воскресенье, 22 января, на улице Михайловка-Ямки. Огнем повреждена пристройка к дому. Никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
© RZN.info
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