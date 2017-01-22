В России 228 человек умерли от отравления спиртным в новогодние праздники. Число смертельных случаев снизилось на 65%, сообщила
На показатели повлияли проверки, а также временное ограничение продажи спиртосодержащей непищевой продукции.
Количество алкогольных отравлений снизилось на 33%.
«В предыдущие новогодние праздники 2015-2016 годов было зарегистрировано 2516 отравлений алкоголем, из которых 641 закончилось летальным исходом. В новогодние праздники 2016-2017 годов было зарегистрировано всего 1697 отравлений, из которых 228 — с летальным исходом», — отметило ведомство.
С конца декабря сотрудники Роспотребнадзора проверили свыше 31,4 тысячи торговых пунктов и изъяли более 500 тысяч единиц запрещенной продукции.