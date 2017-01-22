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17:52, 22 января 2017 256
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В Константинове отпразднуют Татьянин день

В Константинове отпразднуют Татьянин день

В среду, 25 января, в Константинове отпразднуют Татьянин день. Праздник в Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина посвящен Татьяне Федоровне Есениной, матери поэта.

В 11:00 посетителей ждет тематическая экскурсия «Родное и близкое» в доме родителей Сергея Есенина. Здесь гостям музея расскажут о крестьянском быте семьи Есениных, хранительницей которого была Татьяна Федоровна, о жизни матери великого поэта после его смерти, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

В 13:00 в киноконцертном зале научно-культурного центра состоится выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница». В программе прозвучат песни села Константинова, колыбельные, которые пела Татьяна Федоровна своему маленькому сыну, а также песни на стихи Сергея Есенина, посвященные матери.

После концерта, в 14:00, научные сотрудники музея-заповедника С. А. Есенина проведут для всех желающих экскурсию по выставке «Где-то у меня живут отец и мать…», посвященную семейной жизни родителей поэта.

Кроме того, все Татьяны в этот день смогут посетить музей бесплатно.


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