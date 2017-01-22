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19:27, 22 января 2017 408
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Собака успокоила плачущую девочку. Видео

Собака успокоила плачущую девочку. Видео

В Сети набирает популярность видео, на котором собака успокаивает свою маленькую хозяйку, пытаясь ее обнять, передает Life.

На видео видно, как девочка почти сразу успокаивается, как только вельш корги усаживается ей на ноги.


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