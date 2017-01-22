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10:29, 22 января 2017 425
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Рязанец на «Жигулях» устроил «дрифт» в Горроще. Видео

Рязанец на «Жигулях» устроил «дрифт» в Горроще. Видео

Рязанец на «Жигулях» устроил «дрифт» в Горроще. Соответствующее видео появилось в «ВКонтакте».

Автомобиль двигался по улице Гагарина в сторону ТЦ «Полетаевский».

Официальной информации по данному факту не поступало.

Фото соцсети


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