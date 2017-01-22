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20:30, 22 января 2017 943
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Медведев предложил упростить систему проверок бизнеса 1

Медведев предложил упростить систему проверок бизнеса

Российской экономике нужно быть устойчивой к изменениям, но при этом предсказуемой, если говорить о правилах игры для бизнеса. Об этом во время съезда «Единой России» заявил российский премьер Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, меры, которые предприняли в правительстве, дали возможность сокращения инфляции в 2016 году до рекордных 5,4%. Помимо этого, в кабинете министров приняли меры для обеспечения устойчивости региональных и местных бюджетов.

По мнению Медведева, каждое надзорное ведомство не должно отдельно проверять предпринимателей: проверки должны быть комплексными и проводиться один раз в три года.


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