Медведев предложил упростить систему проверок бизнеса

Российской экономике нужно быть устойчивой к изменениям, но при этом предсказуемой, если говорить о правилах игры для бизнеса. Об этом во время съезда «Единой России» заявил российский премьер Дмитрий Медведев, передает
По его словам, меры, которые предприняли в правительстве, дали возможность сокращения инфляции в 2016 году до рекордных 5,4%. Помимо этого, в кабинете министров приняли меры для обеспечения устойчивости региональных и местных бюджетов.
По мнению Медведева, каждое надзорное ведомство не должно отдельно проверять предпринимателей: проверки должны быть комплексными и проводиться один раз в три года.