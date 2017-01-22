Мадонна в прямом эфире нецензурно обругала Трампа. Из-за этого телеканал
Звезда выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, где собралось около 500 тысяч человек. В ходе выступления Мадонна дважды обругала Дональда Трампа матом, после чего трансляция прервалась.
«Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», — извинилась перед зрителями ведущая CNN.
Также в песне Express Yourself певица изменила текст на ругательства в адрес Трампа. На акции протеста выступил ряд других известных деятелей.