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11:24, 22 января 2017 309
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Мадонна в прямом эфире нецензурно обругала Трампа

Мадонна в прямом эфире нецензурно обругала Трампа

Мадонна в прямом эфире нецензурно обругала Трампа. Из-за этого телеканал CNN отключил трансляцию выступления певицы.

Звезда выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, где собралось около 500 тысяч человек. В ходе выступления Мадонна дважды обругала Дональда Трампа матом, после чего трансляция прервалась.

«Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать», — извинилась перед зрителями ведущая CNN.

Также в песне Express Yourself певица изменила текст на ругательства в адрес Трампа. На акции протеста выступил ряд других известных деятелей.


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