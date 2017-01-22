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20:58, 22 января 2017 1 474
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Корреспондент американской газеты рассказала о путешествии в Рязань

Корреспондент американской газеты рассказала о путешествии в Рязань

Корреспондент американской газеты рассказала о путешествии в Рязань. Об этом девушка написала в «Niagara-gazette».

Американская журналистка Мишель ДеЛука приехала в Россию с подругой Молли, которая уже была в Рязани и хорошо знает город.

Она путешествует в России с 1990-х годов, работая с молодежным центром «Содружество». В центре есть лагерь с американскими преподавателями и студентами, куда Молли часто приезжает. В статье журналистка рассказала, что в январе центру исполняется 20 лет.

«Я очень хотела побывать в России. Поэтому в начале января я, Молли и ее подруга отправились в Рязань. По прибытию мы остановились в отеле „Амакс“. Это был современный, симпатичный и очень чистый отель. Утром из окна своего номера я увидела здания в европейском стиле пастельных тонов. Погода была ниже нуля и снег падал хлопьями. Это было красиво», — отметила девушка.

Мишель написала, что утром она вкусно позавтракала, а после вместе с подругами они поехали смотреть Рязанский кремль. «Мы были удивлены, узнав, что во многих российских городах есть кремль. Еще я увидела красивый мост, где влюбленные оставляют замки в знак своей верности», — написала журналистка. После этого, друг Молли, Наташа, бывший преподаватель английского языка, пригласила всех иностранок к на русский борщ. «Я попробовала настоящий русский борщ, вкусную колбасу, сыры, соленья и салат „Оливье“. Я была в восторге!» — рассказала Мишель.

После обеда в честь новых друзей Наташа утроила вечеринку. «Были много шампанского, тостов, русская музыка и песни», — пишет журналистка. «Я нашла много новых друзей и обязательно суда вернусь», — сообщила Мишель.

Фото «Niagara-gazette»


© RZN.info

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