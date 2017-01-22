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9:58, 22 января 2017 488
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Экс-гендиректор российского «Глобуса» будет производить сыры в Рязанской области

Экс-гендиректор российского «Глобуса» будет производить сыры в Рязанской области

Гендиректор российского «Глобуса» Йоханнес Толай покинул пост. Он решил заняться производством сыров в Рязанской области, пишет «Коммерсант».

В декабре бывший глава «Глобуса» в России стал соучредителем зарегистрированного в Рязанской области ООО «Голдинские продукты питания» (ГПП). ГПП созданы для производства итальянских сыров сорта качетто и твердых европейских сортов. Площадку в Рязанской области оборудуют с привлечением немецкой сыроварни Hirztaler.

Толай отметил, что на первых порах планируют выпускать 25 тонн сыра в год. Сырье будут закупать у местных хозяйств, производство запустят через год.

Исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая оценила минимальный объем инвестиций в проект в 100 млн руб.

По словам Йоханнеса Толая, он решил заняться с партнерами сыроделием в основном из-за освободившейся ниши в сегменте твердых сыров в связи с действием продуктового эмбарго. Первое время сыры будут поставлять только на внутренний рынок, включая розничные сети, рестораны и отели.


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