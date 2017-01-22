Британская студентка нашла в сосиске мертвую улитку. Фото

Британская студентка нашла в сосиске мертвую улитку, передает
Британская студентка Джесс Бейкон решила позавтракать в ресторане Frankie & Benny’s в Лондоне. Девушка заказала себе английский завтрак, который включал в себя в том числе пару сосисок.
Бейкон была очень неприятно удивлена, когда заметила застрявшую в одной из сосисок улитку.
«Я растерялась, у меня наступила паника. Я подумала, что этого не может быть», — рассказала девушка.
Менеджер ресторана в качестве извинений предложил студентке поесть бесплатно, а также сообщил, что продукты, из которых был приготовлен завтрак, будут отправлены на экспертизу.
My pal found a snail in her breakfast https://t.co/PTEfhAesgo— HELEN WHITEHOUSE (@actuallyhelenw) 20 января 2017 г.