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17:13, 22 января 2017 48
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Британская студентка нашла в сосиске мертвую улитку. Фото

Британская студентка нашла в сосиске мертвую улитку. Фото

Фото: Pixabay.com

Британская студентка нашла в сосиске мертвую улитку, передает Life.

Британская студентка Джесс Бейкон решила позавтракать в ресторане Frankie & Benny’s в Лондоне. Девушка заказала себе английский завтрак, который включал в себя в том числе пару сосисок.

Бейкон была очень неприятно удивлена, когда заметила застрявшую в одной из сосисок улитку.

«Я растерялась, у меня наступила паника. Я подумала, что этого не может быть», — рассказала девушка.

Менеджер ресторана в качестве извинений предложил студентке поесть бесплатно, а также сообщил, что продукты, из которых был приготовлен завтрак, будут отправлены на экспертизу.


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