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16:35, 22 января 2017 197
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Американские студенты придумали способ сварить пиво на Луне

Американские студенты придумали способ сварить пиво на Луне

Американские студенты придумали, как сварить пиво на Луне. Молодые люди поучаствовали в конкурсе Lab2Moon, победители смогут воспользоваться космическим аппаратом TeamIndus Spacecraft для проведения экспериментов, передает «РИА Новости».

Студенты защитили проект, в рамках которого предполагается провести несколько сеансов варки пива в условиях невесомости. В космический аппарат встроят специальную емкость, в которую будут загружаться все нужные ингредиенты.

По словам участников, перед ними стоят серьезные научные цели. Для них представляется неизвестным, как на поверхности Луны будут вести себя дрожжи, которые необходимы для приготовления многих продуктов питания.


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