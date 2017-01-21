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11:43, 21 января 2017 182
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Во Франции мусульманских школьников заставят есть свинину

Во Франции мусульманских школьников заставят есть свинину

В столовой школы на юго-западе Франции учащимся-мусульманам больше не будут выдавать меню из блюд без содержания свинины. Мэр города заявил, что в учебном заведении не хватает средств на приготовление эксклюзивного меню, передает Life.

Мэр города Сен-Серен-Сюр-Л'Иль в юго-западной части Франции Марсель Бертоме, заявил о том, что городская начальная школа больше не может позволить себе делать отдельное меню без свинины, предназначенное для школьников-мусульман.

По словам мэра, в дни, когда в школьной столовой будут готовить блюда из свинины, мусульманским детям придется довольствоваться лишь гарниром.

Таким заявлением обеспокоены члены мусульманской общины. Родители школьников, исповедующих ислам, считают, что решение мэра является дискриминацией детей по признаку религиозной принадлежности.

В общине пригрозили устроить протесты против нового меню со свининой. Однако месье Бертоме попытался успокоить недовольных родителей и подчеркнул, что «анти-свиное» меню перестанут выдавать исключительно по финансовым причинам.

«Некоторые дети не едят свинину, некоторые не едят рыбу, кто-то не ест говядину. Решение сделать для всех одинаковое меню никак не связано с политикой. Я не хочу, чтобы мусульмане чувствовали себя ущемлёнными. Просто город в долгах, и школа не может позволить себе готовить два разных блюда в день. Так что, если кто-то этим недоволен, он может отказаться от питания в школе», — заявил Марсель Бертоме.

В представительстве мэра уточнили, что введение единого меню, включающего блюда из свинины, коснётся незначительной части школьников — их всего 15 человек.


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