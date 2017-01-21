В Смоленской области женщине на улице откусили палец

Неизвестный мужчина во время драки откусил женщине палец. Инцидент произошел 20 января в Десногорске Смоленской области, передает
32-летняя местная жительниц рассказала, что поздно вечером 20 января она увидела, как ее мужа избивает неизвестный мужчина.
«Женщина бросилась на выручку мужу: она настолько сильно вцепилась в злоумышленника, что тот был вынужден откусить ей половину пальца, чтобы вырваться», — говорится в сообщении.
После этого в МВД поступило сообщение о нанесении телесных повреждений как от самой пострадавшей, так и от медиков из больницы. В настоящее время по заявленному факту проводятся проверки. Личность нападавшего полиции неизвестно, однако пострадавшая женщина заявляет, что знает его место работы.