Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:51, 21 января 2017 718
 0    0

В Смоленской области женщине на улице откусили палец

В Смоленской области женщине на улице откусили палец

Неизвестный мужчина во время драки откусил женщине палец. Инцидент произошел 20 января в Десногорске Смоленской области, передает Life.

32-летняя местная жительниц рассказала, что поздно вечером 20 января она увидела, как ее мужа избивает неизвестный мужчина.

«Женщина бросилась на выручку мужу: она настолько сильно вцепилась в злоумышленника, что тот был вынужден откусить ей половину пальца, чтобы вырваться», — говорится в сообщении.

После этого в МВД поступило сообщение о нанесении телесных повреждений как от самой пострадавшей, так и от медиков из больницы. В настоящее время по заявленному факту проводятся проверки. Личность нападавшего полиции неизвестно, однако пострадавшая женщина заявляет, что знает его место работы.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:50, 21 января 2017
В сети появилось новое видео взрыва автомобиля на улице Свободы
15:51, 21 января 2017
В Смоленской области женщине на улице откусили палец
15:07, 21 января 2017
В центре Рязани из-за аварии образовалась пробка
12:58, 21 января 2017
В Италии разбился автобус с детьми
12:02, 21 января 2017
В Рязани на Южной окружной легковушка улетела в кювет. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 48 405
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 31 224
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 24 918
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 22 394
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:20, 10 января 2017 20 671
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум