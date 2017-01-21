Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:24, 21 января 2017 313
 0    0

В Рязанской области изъяли из продажи 80 литров «незамерзайки» с метанолом

В Рязанской области изъяли из продажи 80 литров «незамерзайки» с метанолом

В Рязанской области изъяли из продажи 80 литров «незамерзайки» с повышенным содержанием метанола. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Стеклоомывающая жидкость «Арктик-Айс» -30°С производится во Владимире. В жидкости обнаружили содержание метанола 73% при норме не более 0,05%.

Управление регионального Роспотребнадзора напомнило, что метанол является наиболее опасным токсическим веществом. При попадании в организм человека стеклоомывающих жидкостей через дыхательные пути, а также при использовании их в быту, может пострадать здоровье человека, возможен летальный исход.

При обнаружении данной продукции управление просит обращаться по электронному адресу: urpn@rzn62.ru, по телефону горячей линии: 8 800 100 22 62.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:14, 21 января 2017
«Разрубило пополам». На Северной окружной иномарка протаранила столб
8:24, 21 января 2017
В Рязанской области изъяли из продажи 80 литров «незамерзайки» с метанолом
8:07, 21 января 2017
В Рязанском районе сгорели хозпостройка и легковушка
21:20, 20 января 2017
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
16:23, 20 января 2017
Сараевский пенсионер получил восемь лет за убийство собутыльника топором
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 47 424
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
12:22, 7 января 2017 32 065
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
10:45, 19 января 2017 30 445
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 24 700
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 22 170
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум