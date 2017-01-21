В Рязанской области изъяли из продажи 80 литров «незамерзайки» с метанолом

В Рязанской области изъяли из продажи 80 литров «незамерзайки» с повышенным содержанием метанола. Об этом сообщила
Стеклоомывающая жидкость «Арктик-Айс» -30°С производится во Владимире. В жидкости обнаружили содержание метанола 73% при норме не более 0,05%.
Управление регионального Роспотребнадзора напомнило, что метанол является наиболее опасным токсическим веществом. При попадании в организм человека стеклоомывающих жидкостей через дыхательные пути, а также при использовании их в быту, может пострадать здоровье человека, возможен летальный исход.
При обнаружении данной продукции управление просит обращаться по электронному адресу: