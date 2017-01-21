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16:43, 21 января 2017 372
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В Касимовском районе появились проверяющие газовое оборудование мошенники

В Касимовском районе появились проверяющие газовое оборудование мошенники

В Касимовском районе появились проверяющие газовое оборудование мошенники. Об этом пишет ИД «Пресса».

Жительница села Токарево Касимовского района рассказала об истории, произошедшей с ней 19 января. К ней в дом пришли мужчина и женщина, которые представились сотрудниками рязанской организации, и попросились войти.

Незнакомцы осмотрели газовую плиту местной жительницы и сказали, что оборудование установлено с нарушениями, и ей надо заплатить штраф. Женщина отказалась платить, а мошенники покинули ее дом.

Пенсионерка запомнила, что на злоумышленниках не было спецодежды и приехали они на обычном автомобиле.

«- Пожилые люди очень доверчивы. Поэтому мы неоднократно предупреждали жителей, чтобы они не только проверяли документы у незнакомых людей, но и звонили в администрацию для уточнения о законности проведения каких-либо проверок», — отметила специалист администрации Токаревского поселения Ольга Кондрашова.

«Мы предупредили личный состав об этом случае. В свою очередь напоминаю, что мошенники используют различные способы для обмана граждан: представляются работниками газовых служб, сотрудниками соцзащиты и Пенсионного фонда. Будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки!» — прокомментировал Олег Ласуков, и.о. начальника отдела полиции «Касимовский».


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