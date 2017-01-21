В 2017 году АвтоВАЗ увеличит экспорт машин в полтора раза

В 2017 году АвтоВАЗ увеличит экспорт машин на 50%. В 2016 году количество отправленных на экспорт машин составило около 20 тысяч, передает «
По словам вице-президента по маркетингу и продажам АвтоВАЗа Яна Птачека, приоритетным экспортным направлением для компании остаются рынки СНГ, но в ближайшее время планируется начать продажи Lada Vesta в Германии.
«Сейчас мы смотрим и на другие регионы, которые потенциально привлекательны. Мы обсуждаем возможности с нашими партнерами. Но о конкретных проектах пока рано говорить», — отметил Птачек.
В России за 2016 год продали 266, 23 тысячи автомобилей, что на 1% меньше, чем в 2015. По оценкам АвтоВАЗа, доля Lada на российском рынке по итогам года составила 20%. В 2017 году компания планирует сохранить достигнутую в 2016 долю.