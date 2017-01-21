Рязанский ресторан номинировали на европейскую премию «Пальмовая ветвь»

Рязанский ресторан «Sыtо-Пьяно» вошел в число 50 номинантов на премию «Пальмовая ветвь», об этом сообщил портал «
«Sыtо-Пьяно» — арт-ресторан авторской кухни, где авторами выступают не только повара, абсолютно все блюда которых содержат алкоголь и к тому же всякий раз выглядят по-новому, но и гости, которые могут сами приготовить себе еду из предложенных ингредиентов", -так охарактеризовали заведение организаторы премии.
«Пальмовая ветвь» — это престижная международная награда, присуждаемая лучшей ресторанной концепции года. В России Премия будет вручаться уже в 12 раз.
Ежегодно за этот статус ведут борьбу рестораны Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России.
В России Премия будет вручаться уже в 12 раз. На первом этапе эксперты Leaders Club Russia отбирают оригинальные ресторанные концепции, появившиеся в течение года.
Далее из этого списка экспертный совет премии выбирает финалистов, которые будут бороться за звание лучшей ресторанной концепции страны на торжественной церемонии «Пальмовая ветвь», которая состоится 24 апреля в Москве.