В России расширили список запрещенных наркотиков

Правительство России расширило список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте кабмина, передает «
Постановление направлено на выявление и запрет распространения новых неподконтрольных наркотических и психотропных веществ на территории России.
Как говорится в справке к документу, в некоторых регионах РФ были выявлены новые психоактивные вещества. А также было зафиксировано появление еще одного вещества за рубежом. Эти психостимуляторы и пополнили список.
Документ призван способствовать совершенствованию госконтроля за оборотом новых видов наркотических средств.