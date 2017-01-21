Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:34, 21 января 2017 674
 0    0

В России расширили список запрещенных наркотиков

В России расширили список запрещенных наркотиков

Правительство России расширило список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте кабмина, передает «РИА Новости».

Постановление направлено на выявление и запрет распространения новых неподконтрольных наркотических и психотропных веществ на территории России.

Как говорится в справке к документу, в некоторых регионах РФ были выявлены новые психоактивные вещества. А также было зафиксировано появление еще одного вещества за рубежом. Эти психостимуляторы и пополнили список.

Документ призван способствовать совершенствованию госконтроля за оборотом новых видов наркотических средств.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
12:34, 21 января 2017
В России расширили список запрещенных наркотиков
8:44, 21 января 2017
Дональд Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации. Видео
22:02, 20 января 2017
Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США. Видео
21:52, 20 января 2017
CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации
22:01, 19 января 2017
CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 48 143
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 31 040
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 24 843
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 22 329
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:20, 10 января 2017 20 635
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум