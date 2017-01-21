На ралли в Монте-Карло гонщик вылетел с трассы на зрителей. Видео

В пятницу, 20 января, в Монте-Карло во время первого этапа чемпионата мира по ралли произошла авария, которая закончилась трагедией, пишет «
Гонщик команды Hyundai Хейден Паддон вылетел с трассы. Его машина перевернулась, ударилась о скалу и опрокинулась, задев одного из болельщиков. Пострадавшего на вертолете доставили в госпиталь Ниццы, однако врачи не смогли его спасти.
Сам Паддон не видит криминальной составляющей в случившемся — лишь роковое стечение обстоятельств.
«У края трассы заехал на корку льда. Машина перевернулась, и я был в ней лишь пассажиром, — написал Паддон в своем Twitter. — Я невероятно опечален этим инцидентом, все мои мысли с семьей и друзьями этого человека. Сложно сказать что-то, кроме того, что все мы в шоке. Я выражаю искреннее сожаление его близким, всем болельщикам и нашему виду спорта».
Организаторы решили прекратить гонку, но все же чуть позже она была возобновлена. Выиграл ее другой гонщик Hyundai представитель Бельгии Тьерри Невиль.