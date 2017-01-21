Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:08, 21 января 2017 114
 0    0

Минфин предложил сократить расчеты наличными

Минфин предложил сократить расчеты наличными

Минфин снова предложил ограничить расчеты наличными деньгами в России. Идея начала обсуждаться еще в 2012 году, передает «РИА Новости».

«Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами. Посмотрите сейчас в Индии широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами. Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

В пример он привел ситуацию борьбы с теневой экономикой в Индии. С 9 ноября 2016 года из оборота изъяли купюры номиналом 500 и 1000 рупий (около 475 и 950 рублей) — самые крупные банкноты в стране.

Ранее в Госдуму внесли соответствующий законопроект, который не приняли из-за спада в экономике, обвала рубля и снижения покупательной способности россиян. Минфин вновь вернулся к этому вопросу.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
21:08, 21 января 2017
Минфин предложил сократить расчеты наличными
19:32, 21 января 2017
В 2017 году АвтоВАЗ увеличит экспорт машин в полтора раза
14:15, 20 января 2017
В Рязанском «Политехе» обсудили внедрение инноваций в региональную экономику
13:27, 20 января 2017
В Рязани возбудили уголовное дело в отношении председателя правления «Ринвестбанка»
11:50, 20 января 2017
Прио-Внешторгбанк продлил программу по выдаче автокредитов без КАСКО
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 48 945
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 31 720
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 023
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 22 538
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:20, 10 января 2017 20 747
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум