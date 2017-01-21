Минфин предложил сократить расчеты наличными

Минфин снова предложил ограничить расчеты наличными деньгами в России. Идея начала обсуждаться еще в 2012 году, передает «
«Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами. Посмотрите сейчас в Индии широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами. Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной», — отметил министр финансов Антон Силуанов.
В пример он привел ситуацию борьбы с теневой экономикой в Индии. С 9 ноября 2016 года из оборота изъяли купюры номиналом 500 и 1000 рупий (около 475 и 950 рублей) — самые крупные банкноты в стране.
Ранее в Госдуму внесли соответствующий законопроект, который не приняли из-за спада в экономике, обвала рубля и снижения покупательной способности россиян. Минфин вновь вернулся к этому вопросу.