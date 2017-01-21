Эксперты признали опасным китайское приложение для превращения в «няшку»

Эксперты признали опасным приложение для превращения в «няшку» Meitu. Программа запрашивает много лишней информации и содержит подозрительный код,
Приложение собирает информацию с мобильных устройств, как на iOS, так и на Android. На аппаратах Apple сервис сперва проверяет, взломана ли система, а также узнает аппаратный идентификатор и сотового оператора.
Эти данные могут продавать рекламным компаниям. Также, Meitu запрашивает разрешение на звонки.
Один из экспертов рассказал, что после установки приложение отправило IMEI телефона сразу на несколько серверов в Китае.
Приложение-фоторедактор Meitu создано в 2008 году. С помощью программы можно отредактировать свое фото в стиле аниме-героев, или улучшить качество снимков. На данный момент Meitu пользуются более миллиарда пользователей.