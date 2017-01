Дональд Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации. Видео

Новый президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, передает « РИА Новости ».

Американский лидер появился под руку с первой леди, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами.

Трамп выступил с краткой речью перед собравшейся многотысячной аудиторией: «Мы сделали это!». И пообещал в очередной раз сделать Америку «снова великой». После чего обратился к жене со словами, что она окажет ему честь, если потанцует с ним.

Супруги танцевали под культовую песню для всех американцев May Way Фрэнка Синатры. После к ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа.

.@POTUS waves to the crowd while dancing with @FLOTUS at the Freedom Ball. #TRUMP45 🇺🇸 pic.twitter.com/e86p6iraZa