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8:44, 21 января 2017 461
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Дональд Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации. Видео

Дональд Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации. Видео

Новый президент США Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, передает «РИА Новости».

Американский лидер появился под руку с первой леди, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами.

Трамп выступил с краткой речью перед собравшейся многотысячной аудиторией: «Мы сделали это!». И пообещал в очередной раз сделать Америку «снова великой». После чего обратился к жене со словами, что она окажет ему честь, если потанцует с ним.

Супруги танцевали под культовую песню для всех американцев May Way Фрэнка Синатры. После к ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа.


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