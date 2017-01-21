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14:10, 21 января 2017 163
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Apple подала в суд на своего поставщика чипов

Apple подала в суд на своего поставщика чипов

Корпорация Apple подала в суд на своего поставщика чипов — компанию Qualcomm. Поводом для подачи иска стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке» со стороны производителя чипов, пояснило агентство, передает ТАСС.

Иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Калифорния. В жалобе также утверждается, что Qualcomm пыталась помешать Apple найти других поставщиков чипов и требовала слишком высокую плату за предоставление лицензий на использование своих патентов.

Кроме того, в иске отмечается, что Qualcomm продавала Apple продукцию на льготных условиях, однако впоследствии лишила скидок. Решение об отмене преференций было принято после того, как корпорация стала сотрудничать с южнокорейскими регулирующими органами, проводившими расследование в отношении лицензионных практик Qualcomm. В результате Apple потребовала от Qualcomm выплатить 1 миллиард долларов, которых она лишилась из-за отмены льгот.


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