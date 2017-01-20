Жителя Брянска задержали в Тамбове за кражу шуб в Рязани. Об этом
45-летнего мужчину задержали по подозрению в краже 50-ти норковых шуб из меховых магазинов Рязани, Брянска и Твери.
Мужчину задержали в четверг, 19 января. Оперативники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову остановили его для проверки документов. В отделе полиции он признался в ряде совершенных преступлений и написал явку с повинной. Как оказалось, мужчину за совершение ДТП также разыскивают брянские следователи.
В Тамбов прибыли следователи из Рязани и Брянска. Они доставят подозреваемого по местам расследования уголовных дел.