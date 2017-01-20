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17:11, 20 января 2017 192
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Жителя Брянска задержали в Тамбове за кражу шуб в Рязани

Жителя Брянска задержали в Тамбове за кражу шуб в Рязани

Жителя Брянска задержали в Тамбове за кражу шуб в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

45-летнего мужчину задержали по подозрению в краже 50-ти норковых шуб из меховых магазинов Рязани, Брянска и Твери.

Мужчину задержали в четверг, 19 января. Оперативники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову остановили его для проверки документов. В отделе полиции он признался в ряде совершенных преступлений и написал явку с повинной. Как оказалось, мужчину за совершение ДТП также разыскивают брянские следователи.

В Тамбов прибыли следователи из Рязани и Брянска. Они доставят подозреваемого по местам расследования уголовных дел.


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