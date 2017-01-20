В 2016 году в Рязанской области выросло число наркотических и алкогольных преступлений. Об этом рассказал начальник штаба регионального УМВД по области Андрей Краснов на заседании коллегии, которое прошло в пятницу, 20 января.

В докладе об итогах деятельности управления Краснов отметил, что работа строилась на взаимодействии с федеральными и муниципальными органами власти.

В результате совместных усилий на территории области снизилось общее число преступлений на 8%, а также улучшился уровень раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. По этому показателю Рязанская область заняла третье место в ЦФО.

В ходе оперативных работ в 2016 году выявили на 80% больше преступлений, связанных с оборотом спиртного. Правоохранители изъяли более 80 тонн контрафактного алкоголя, а также 18 миллионов рублей, полученных в результате преступной деятельности.

За год также выявили на 68% больше наркопреступлений. Из незаконного оборота изъяли 232 килограмма запрещенных веществ.

Краснов заявил, что на учет в 2016 году поставили на 5% больше иностранных граждан. Сумма за выдачу патентов иностранцам возросла на 62% и составила более 500 миллионов рублей.

По итогам оперативно-служебной деятельности начальник штаба выделил отделы Клепиковского, Касимовского и Рязанского районов, которые добились высоких результатов.

Главный федеральный инспектор региона Владимир Сарафанов поблагодарил полицейских за работу и вручил медали «За спасение погибавших» капитану полиции Борису Почепцову и «За отличие в охране общественного порядка» полковнику Ивану Бахилову.

«Результаты деятельности свидетельствуют о эффективности работе по снижению уровня преступности в регионе», — заявил зампред областного правительства Алексей Тюменев.

Он особо выделил работу полицейских по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отметив ее качество.

По мнению губернатора Олега Ковалева, управление отработало с достойными результатами, заявил Тюменев. Он выразил уверенность, что такой уровень сохранится.