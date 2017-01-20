Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:56, 20 января 2017 813
 0    0

За год в Рязанской области выросло число наркотических и алкогольных преступлений — полиция

За год в Рязанской области выросло число наркотических и алкогольных преступлений — полиция

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В 2016 году в Рязанской области выросло число наркотических и алкогольных преступлений. Об этом рассказал начальник штаба регионального УМВД по области Андрей Краснов на заседании коллегии, которое прошло в пятницу, 20 января.

В докладе об итогах деятельности управления Краснов отметил, что работа строилась на взаимодействии с федеральными и муниципальными органами власти.

В результате совместных усилий на территории области снизилось общее число преступлений на 8%, а также улучшился уровень раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. По этому показателю Рязанская область заняла третье место в ЦФО.

В ходе оперативных работ в 2016 году выявили на 80% больше преступлений, связанных с оборотом спиртного. Правоохранители изъяли более 80 тонн контрафактного алкоголя, а также 18 миллионов рублей, полученных в результате преступной деятельности.

За год также выявили на 68% больше наркопреступлений. Из незаконного оборота изъяли 232 килограмма запрещенных веществ.

Краснов заявил, что на учет в 2016 году поставили на 5% больше иностранных граждан. Сумма за выдачу патентов иностранцам возросла на 62% и составила более 500 миллионов рублей.

По итогам оперативно-служебной деятельности начальник штаба выделил отделы Клепиковского, Касимовского и Рязанского районов, которые добились высоких результатов.

Главный федеральный инспектор региона Владимир Сарафанов поблагодарил полицейских за работу и вручил медали «За спасение погибавших» капитану полиции Борису Почепцову и «За отличие в охране общественного порядка» полковнику Ивану Бахилову.

«Результаты деятельности свидетельствуют о эффективности работе по снижению уровня преступности в регионе», — заявил зампред областного правительства Алексей Тюменев.

Он особо выделил работу полицейских по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отметив ее качество.

По мнению губернатора Олега Ковалева, управление отработало с достойными результатами, заявил Тюменев. Он выразил уверенность, что такой уровень сохранится.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:11, 20 января 2017
Жителя Брянска задержали в Тамбове за кражу шуб в Рязани
16:47, 20 января 2017
В Рязани сняли с продажи 69 нечипированных шуб
16:24, 20 января 2017
Основатель «Тинькофф Банка» запретил работникам есть дольше одного часа в день
16:04, 20 января 2017
Убийца рязанского грибника заплатит его выжившей жене несколько миллионов
14:52, 20 января 2017
На окраине Рязани избили и ограбили пенсионерку. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 46 105
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
12:22, 7 января 2017 31 957
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
10:45, 19 января 2017 28 889
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 24 292
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 21 744
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум