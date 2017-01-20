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11:06, 20 января 2017 511
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В Рязанской области пенсионер попал под колеса иномарки

В Рязанской области пенсионер попал под колеса иномарки

В Рязанской области пенсионер попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

19 января около 17:20 в поселке Ермишь Рязанской области под колеса автомобиля BMW попал пенсионер.

В результате ДТП, пешехода с травмами госпитализировали в больницу.


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