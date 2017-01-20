В Рязанской области пенсионер попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в
19 января около 17:20 в поселке Ермишь Рязанской области под колеса автомобиля BMW попал пенсионер.
В результате ДТП, пешехода с травмами госпитализировали в больницу.
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В Рязанской области пенсионер попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в
19 января около 17:20 в поселке Ермишь Рязанской области под колеса автомобиля BMW попал пенсионер.
В результате ДТП, пешехода с травмами госпитализировали в больницу.
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