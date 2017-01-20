В Рязанском «Политехе» обсудили внедрение инноваций в региональную экономику

В Рязанском политехническом институте обсудили проблемы внедрения инноваций в региональную экономику. Круглый стол с участием представителей рязанских министерств, преподавателей вузов и студентов прошел в среду, 18 января.
Директор «Политеха» Игорь Мурог обратил внимание участников мероприятия на важность взаимодействия учебных учреждений и предприятий города в области инноваций. Он сам занимается научными разработками: на круглом столе Мурогу вручили патент на изобретение «Распылитель жидкости».
Студенты представили свои изобретения. Их уже можно применять в различных сферах промышленного производства. Участники круглого стола оценили уровень инновационного потенциала молодежи и пришли к выводу, что сейчас имеются все предпосылки для повышения эффективности российской и, в частности, рязанской экономики.