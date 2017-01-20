В Рязани сняли с продажи 69 нечипированных шуб. Они не содержали информации об изготовителе, правилах использования, виде меха и его обработке (крашеный или некрашеный). На семи шубах не было идентификационных знаков. Об этом
Общая стоимость шуб составила 2 млн 839 тысяч 900 рублей.
Специалисты провели 12 проверок. По их итогам в суде рассмотрели три дела об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, наложили административный штраф на общую сумму 15 тысяч рублей с конфискацией шуб на 138 тысяч рублей. Одно дело об административном правонарушении направили в суд для рассмотрения по существу и применения в качестве меры административной ответственности конфискации товаров.
Напомним, в России запретили продавать меховые изделия без специальной маркировки в декабре 2016 года.