В Рязани возбудили уголовное дело в отношении председателя правления «Ринвестбанка»

В Рязани возбудили уголовное дело о неправомерных действиях при банкротстве «Ринвестбанка». Об этом сообщает
Прокуратура установила, что при наличии признаков банкротства председатель правления банка заключил договоры переуступки прав требования и неправомерно удовлетворил требования отдельного кредитора в ущерб другим кредиторам на сумму более 247 миллионам рублей.
В отношении должностного лица банка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
Напомним, в июле Банк Росии отозвал у рязанского «Ринвестбанка» лицензию. Бывшие руководители и собственники банка