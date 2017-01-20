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13:27, 20 января 2017 1 504
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В Рязани возбудили уголовное дело в отношении председателя правления «Ринвестбанка»

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении председателя правления «Ринвестбанка»

В Рязани возбудили уголовное дело о неправомерных действиях при банкротстве «Ринвестбанка». Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Прокуратура установила, что при наличии признаков банкротства председатель правления банка заключил договоры переуступки прав требования и неправомерно удовлетворил требования отдельного кредитора в ущерб другим кредиторам на сумму более 247 миллионам рублей.

В отношении должностного лица банка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Напомним, в июле Банк Росии отозвал у рязанского «Ринвестбанка» лицензию. Бывшие руководители и собственники банка выводили активы путем передачи кредитов фиктивным компаниям, а также выдавали крупные кредиты физическим лицам.


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