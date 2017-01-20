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10:15, 20 января 2017 311
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В Мельбурне автомобиль протаранил толпу людей на центральной улице. Видео

В Мельбурне автомобиль протаранил толпу людей на центральной улице. Видео

В австралийском Мельбурне мужчина на легковом автомобиле намеренно въехал в толпу. В результате три человека погибли, еще несколько получили травмы различной степени тяжести, передает «Интерфакс».

По словам очевидцев, водитель бордового седана сначала ездил по кругу на одной из городских площадей, а затем въехал в толпу возле крупного универмага. По мнению полицейских, сделал он это намеренно, потому что не остановился и продолжил движение, продолжая наезжать на пешеходов. Задержать его удалось еще через несколько кварталов, причем полицейским пришлось применить оружие.

Один из руководителей местной полиции Стюарт Бэйтсон заявил, что произошедшее не было терактом. По его словам, водитель автомобиля чуть раньше был замечен на станции метро, где поругался со своим братом и случайно нанес ему удар ножом. После этого он вышел на улицу и сел за руль. При этом он все время что-то выкрикивал и махал полицейским, которые пытались остановить автомобиль.


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