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15:31, 20 января 2017 1 104

В 2016 году сотрудники «Рязаньэнерго» выявили более тысячи случаев хищения электричества

В 2016 году сотрудники «Рязаньэнерго» выявили более тысячи случаев хищения электричества

В 2016 году сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели порядка 160 рейдов по выявлению на территории региона случаев безучетного и бездоговорного потребления. Главным образом энергетики проверяли добросовестность бытовых абонентов во всех районах Рязанской области.

По итогам проведенных мероприятий было составлено более 1400 актов о безучетном и бездоговорном потреблении свыше 4 миллионов 417 тысяч кВтч на общую сумму 13 миллионов 277 тысяч рублей.

На текущий период 97% актов о незаконном пользовании электроэнергией должниками оплачены, в некоторых случаях — по решению суда.

В 2017 году энергетики продолжат рейды по населенным пунктам Рязанской области с намерением проверить каждого потребителя.


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