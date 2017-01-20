Убийца рязанского грибника заплатит его выжившей жене несколько миллионов

Осужденные по делу об убийстве грибника выплатят почти пять миллионов рублей за моральный ущерб семье погибшего. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
С Мурада Агджаева взыскали 2,9 миллиона рублей и 1 460 574 рублей, с Асимана Агджаева — 345 тысяч рублей.
Кроме того, сохранили арест на имущество подсудимых: автомобили КамАЗ-53213, МАН-
После вступления приговора в законную силу у них конфискуют вещественные доказательства по уголовному делу: прибор обогревательный, емкость для воды, шланг, аккумулятор, генератор, ноутбук с блоком питания и Bluetooth-адаптером и автомобиль Jeep Grand Cherokee.
Напомним, 20 января областной суд приговорил мужчину, стрелявшему в чету грибников в июле 2015 года, к 23 годам строгого режима. Кроме того, двух его сыновей обвинили в пособничестве незаконному культивированию растений, содержащих наркотические средства, старшего также в незаконном лишении свободы. Старший получил 5 лет общего режима, младший — четыре года условно.