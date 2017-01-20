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16:04, 20 января 2017 606
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Убийца рязанского грибника заплатит его выжившей жене несколько миллионов

Убийца рязанского грибника заплатит его выжившей жене несколько миллионов

Осужденные по делу об убийстве грибника выплатят почти пять миллионов рублей за моральный ущерб семье погибшего. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

С Мурада Агджаева взыскали 2,9 миллиона рублей и 1 460 574 рублей, с Асимана Агджаева — 345 тысяч рублей.

Кроме того, сохранили арест на имущество подсудимых: автомобили КамАЗ-53213, МАН-8150 °F и ВАЗ-21150.

После вступления приговора в законную силу у них конфискуют вещественные доказательства по уголовному делу: прибор обогревательный, емкость для воды, шланг, аккумулятор, генератор, ноутбук с блоком питания и Bluetooth-адаптером и автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Напомним, 20 января областной суд приговорил мужчину, стрелявшему в чету грибников в июле 2015 года, к 23 годам строгого режима. Кроме того, двух его сыновей обвинили в пособничестве незаконному культивированию растений, содержащих наркотические средства, старшего также в незаконном лишении свободы. Старший получил 5 лет общего режима, младший — четыре года условно.


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